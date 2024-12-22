Группировка войск «Север» с помощью расчетов FPV-дронов уничтожила бронированную машину в приграничном районе Курской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, средства объективного контроля зафиксировали попадания по боевой бронированной машине (ББМ) украинской стороны.

До этого российские военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на поле боя и уничтожили склад с боеприпасами украинской армии на территории Донецкой народной республики (ДНР). По данным Минобороны, солдаты нанесли поражение двум аэромобильным и горно-штурмовым бригадам ВСУ.

22 декабря в сводке оборонного ведомства сообщили, что российские военнослужащие в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР. В заявлении уточняется, что в боях за село участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за Новопустынку.