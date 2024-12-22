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Депутат Верховной рады сравнила украинскую пехоту с рабством

Безуглая назвала украинскую пехоту рабством в один конец
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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сравнила украинскую пехоту с рабством. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, сегодня реальная пехота это «рабство с билетом в один конец». По ее словам это происходит из-за решений военного командования, а также игнорирования потребностей в «профессионализме, правде и планировании».

Нардеп также осудила практику перевода в пехоту врачей, специалистов по противовоздушной обороне и артиллеристов.

Безуглая добавила, что из-за коррупции и низкого качества управления армия «разваливается и гниет».

1 декабря Безуглая заявила, что Киев с большой вероятностью может потерять остающуюся под его контролем часть Донецкой народной республики (ДНР) еще до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 20 января.

Ухудшиться может и ситуация для украинской армии в Курской области, считает Безуглая, так как оттуда отозвали командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олега Апостола, который стал заместителем главкома ВСУ Александра Сырского, добавила нардеп.

Ранее на Украине раскритиковали назначение нового главкома сухопутных войск ВСУ.

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