РИА: разведчики «Юга» ведут бои за сеть господствующих высот на севере ДНР

Российские Вооруженные силы ведут бои за сеть господствующих высот на севере Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА Новости.

По словам командира подразделения, в боях участвуют разведчики российской группировки войск «Юг» вместе с подразделениями 6-й бригады. Он добавил, что господствующие высоты в районе Северска в настоящее время занимает противник, в частности, артиллерия и беспилотная авиация ВСУ.

Командир отметил, что при постоянном ведении огня по данным высотам у ВСУ ослабляется передний край линии обороны. По его словам, российская армия должна выбить украинских солдат с этих высот.

До этого стало известно, что во время зачистки Курахово в Донецкой народной республике были уничтожены польские наемники.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали постепенно отводить свои силы из города Курахово, перенаправляя их в село Дачное. ВСУ возводят там укрепрайоны.

Ранее стало известно о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая в ДНР.