Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом

Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом три украинских беспилотника
close
Inna Varenytsia/REUTERS

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены 21 декабря над территорией Республики Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника самолетного типа над территорией региона в промежутке с 15:40 до 16:10 мск.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи 21 декабря перехватили и уничтожили 19 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ.

Рано утром 21 декабря в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР) заявили о попытке дрона ВСУ нанести удар по электрической подстанции в административном центре региона. Украинский беспилотник перехватили в Куйбышевском районе Донецка, недалеко от инфраструктурного объекта.

При осмотре БПЛА специалисты обнаружили прикрепленное к нему взрывное устройство. Его уже обезвредили.

Ранее российский военный рассказал, как сбивал беспилотники ВСУ при помощи автомата Калашникова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами