В Липецкой области предупредили об угрозе воздушной атаки

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Желтый уровень — воздушная опасность», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:38 по московскому времени.

Кроме того, в настоящее время опасность атаки дронов сохраняется в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в пригороде Воронежа и двух районах области уже обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников.

Накануне вечером в Белгородской области сбили два беспилотника, в Курской и Брянской областях — по одному. По данным Минобороны, дроны были самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.