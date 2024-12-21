Новые дроны «Фурия» и «Лелека-100» сбиты огнем российских зенитчиков — их уничтожил расчет установки ЗУ-23. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

«В ходе огневой работы расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики украинских боевиков «Фурия» и «Лелека-100», организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.

Дроны были сбиты в зоне ответственности сил противовоздушной ПВО группировки «Запад». Опытные российские зенитчики в случае обнаружения дронов противника ведут по нему огонь из имеющегося арсенала с учетом высоты, скорости и типа беспилотника.

До этого Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в зоне работы группировки войск «Восток».

Также ВСУ лишились американской бронированной машины HMMWV, двух самоходных артиллерийских установок «Акация», гаубицы М198, 19 дронов самолетного типа и двух автомобилей.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».