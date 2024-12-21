Военный эксперт сообщил об успехах ВС России на Оскольском водохранилище

Аналитик Марочко: ВСУ почти лишились путей снабжения на Оскольском водохранилище

Вооруженные силы Украины практически лишились путей снабжения на Оскольском водохранилище в результате действий российских войск. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

В настоящее время ВСУ располагают возможностью снабжать свои подразделения только с южной части Оскольского водохранилища, отметил он.

«Но это затратно по времени и небезопасно», — подчеркнул аналитик.

Марочко обратил внимание на то, что такое развитие событий положительно влияет на продвижение Вооруженных сил России.

Кроме того, российские подразделения продолжают развивать успех в районе Загрызово, нанося артиллерийские удары, добавил эксперт.

Накануне Марочко сообщил, что ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск в Харькове. По его словам, на место удара приезжали три пожарных автомобиля и восемь карет скорой помощи, район атаки оцепляли представители силовых ведомств.

15 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в ответ на атаку трех украинских беспилотников на Грозный ВКС РФ нанесли удары по объектам в Харькове. По его словам, в ходе атаки было уничтожено около 200 военных.

Ранее в пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода.