В Госдуме сделали заявление о ядерном оружии

Депутат Колесник заявил о неготовности мира отказаться от ядерного оружия

Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» не сможет стать полноценной заменой ядерного оружия, от которого мир не готов отказаться. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

По его словам, «Орешник» мог бы стать оружием неядерного стратегического сдерживания, но это не альтернатива ядерному оружию.

«У ядерного оружия много поражающих факторов, включая заражение местности. У «Орешника», разумеется, такого нет», — сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что для мира был бы полезен полный отказ от ядерного оружия, по крайней мере, в пользу ракет, подобных «Орешнику». При этом политик считает, что невозможно в видимой перспективе.

Он также отметил, что отказ от ядерного оружия это является предметом договора между Россией и Западом.

«Пока, мне кажется, возможностей для этого нет, а «Орешник» не станет полноценной альтернативой. Когда-нибудь — возможно, но не сегодня», — добавил депутат.

16 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, потенциал и сбалансированное развитие этих сил будет поддерживаться. По его словам, Российская Федерация сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии.