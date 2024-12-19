Минобороны РФ: за сутки потери ВСУ в Курской области составили 225 военных

За сутки потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) составили более 225 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также были уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два легковых автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка «Krab» калибра 155 мм, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм, три 122 мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов.

С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери: более 42 100 военнослужащих, сообщает Минобороны.

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции не исключил, что в Курской области может находиться крупнейшее в мире кладбище техники НАТО.

Также президент заявил, что российские военные совершенно точно выбьют ВСУ из Курской области. После этого власти оценят ущерб, нанесенный региону, и все будет восстановлено — инфраструктура, социальные объекты, школы. Он также отметил, что военной необходимости для ВСУ заходить в Курскую область не было.

Ранее в России не исключили, что ВСУ готовят рождественское наступление.