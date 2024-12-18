На Украине запросили дополнительную бронетехнику у Австралии

Украинская сторона попросила дополнительную бронетехнику у Австралии на фоне сложной ситуации на фронте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

По данным канала, Сибига в ходе пресс-конференции с главой МИД Австралии Пенни Вонг обратился с запросом на дополнительную военную поддержку. По словам украинского главы МИД, украинская сторона попросила учесть ее потребности при списании военной техники, состоящей на вооружении сил обороны Австралии.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна получает помощь от союзников спустя полгода-год после их обещаний. По его словам, западные страны поставляют Украине, в том числе оружие в плохом состоянии, что плохо сказывается на моральном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зеленский добавил, что среди военнослужащих Украины наблюдается «большая усталость».

18 декабря газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона писала, что администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет потратить все оставшиеся $5,6 миллиарда средств, которые были выделены конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине.

Ранее в Польше отказались защищать небо Украины системами ПВО страны.