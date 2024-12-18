Появились подробности об убийце генерала Кириллова

У гражданина Узбекистана, задержанного за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не нашли связей с террористами. Об этом сообщает телеканал »Узбекистан-24».

Телеканал со ссылкой на узбекские правоохранительные органы сообщил, что задержанный ранее не контактировал с террористическими организациями, а также не был судим за какие-либо преступления.

Уточняется, что все данные узбекская сторона передала коллегам из российских правоохранительных органов.

До этого стало известно, что подозреваемого в убийстве генерала Кириллова зовут Ахмад Курбанов.

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