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Появились подробности об убийце генерала Кириллова

У задержанного за убийство генерала Кириллова не нашли связей с террористами

У гражданина Узбекистана, задержанного за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не нашли связей с террористами. Об этом сообщает телеканал »Узбекистан-24».

Телеканал со ссылкой на узбекские правоохранительные органы сообщил, что задержанный ранее не контактировал с террористическими организациями, а также не был судим за какие-либо преступления.

Уточняется, что все данные узбекская сторона передала коллегам из российских правоохранительных органов.

До этого стало известно, что подозреваемого в убийстве генерала Кириллова зовут Ахмад Курбанов.

ФСБ задержала возможного убийцу военных — им оказался приезжий из Узбекистана. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали денежное вознаграждение европейский паспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев назвал должностные лица НАТО законной целью России.

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