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ВСУ потеряли более 200 военных в Курской области за сутки

Минобороны: за сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих

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Maksym Kishka/Reuters

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 210 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились двух танков, двух боевых машин пехоты, а также гаубицы Д-30. Была также уничтожена установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.

Российские войска продолжают выбивать ВСУ с территории Курской области. С момента своего вторжения в российский регион ВСУ потеряли не менее 41870 военнослужащих.

Недавно военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вести подготовку к контрудару в Курской области, чтобы сохранить поддержку от США.

До этого военкор Юрий Подоляка заявил, что украинская армия готовит в Курской области «удар последней надежды». По его словам, несмотря на успешные атаки ВС РФ, из-за опасности, которую может представлять готовящийся удар украинской стороны, наблюдается затишье.

Ранее Герасимов сообщил об остановке продвижения ВСУ в Курской области.

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