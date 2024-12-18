На Западе озвучили нетрадиционный путь к окончанию конфликта на Украине

Признание Североатлантического альянса и Украины в поражении станет шагом к миру. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине», — написал эксперт.

До этого философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил, что заморозка конфликта на Украине невозможна. Если соседом будет оставаться многомиллионное государство с антироссийской идеологией, боевые действия рано или поздно возобновятся. Также эксперт подчеркнул, что Россия не поддастся на уловки Запада.

В понедельник, 16 декабря, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее стало известно, почему поругались Трамп и Зеленский.