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Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 440 военных в зоне действий группировки «Центр»

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Maksym Kishka/Reuters

Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская армия потеряла до 440 военнослужащих и боевую бронемашину Senator канадского производства. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Российское военное ведомство уточнило, что российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад территориальной обороны, бригады спецназначения в районах Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки в ДНР.

«Противник потерял боевую бронированную машину Senator, два автомобиля, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — добавили в Минобороны России.

Также министерство сообщило, что украинские военные в зоне действий группировки войск «Юг» потеряли до 350 военнослужащих в ДНР.

Ранее российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО.

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