ФРГ закроет центр по ремонту украинской военной техники в Словакии

Германия решила закрыть центр по ремонту украинской военной техники, который расположен на востоке Словакии. Подробности приводит DPA.

Центр по ремонту техники ВСУ работает в Словакии с 2022 года. ФРГ финансирует работу предприятия, а Словакия предоставляет помещения.

«Германия после длительных переговоров теперь хочет закрыть центр по ремонту крупногабаритной украинской военной техники, оборудованный в Словакии», — говорится в материале.

Отмечается, что ремонтный хаб до 31 декабря будет перенесен в Германию.

Недавно руководитель планово-командного штаба министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг сообщил, что Германия не может снабжать Украину оружием в необходимом количестве.

До этого он предложил позволить немецким инструкторам проводить обучение украинских военнослужащих на уровне батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными.

Ранее на Украине заявили о намерении ФРГ передать ВСУ шестую систему IRIS-T.