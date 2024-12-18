ФСБ назвала обещанную Киевом сумму за убийство начальника войск РХБЗ

Украинские спецслужбы пообещали задержанному исполнителю убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова $100 тысяч и выезд в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В службе отметили, что в настоящее время задержанный передан в Следственный комитет России. Там сотрудники ведомства задокументируют его противоправную деятельность в рамках уголовного дела.

«По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Кириллов и его помощник погибли накануне утром в результате взрыва. По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил следствию, что был завербован украинскими спецслужбами.

Ранее в МИД РФ высказались о «законности» убийства начальника войск РХБЗ.