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Российский боец рассказал об ожесточенных боях в Часовом Яре

Боец «Эспаньолы»: ВСУ ежедневно теряют улицы в Часовом Яре

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Alastair Grant/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют дома и улицы в ходе ожесточенных боев в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

«Противник спешно выводит из города оставшуюся тяжелую технику, вместе с тем ежедневно теряет дома и улицы, но при этом остающиеся в городе силы ВСУ продолжают отчаянно сопротивляться», — сказал он.

По словам бойца, командование ВСУ понимает, что город потерян, и готовит новые линии обороны за пределами населенного пункта, оставляя в Часовом Яре насильно мобилизованных украинцев, которых Киеву не жалко.

14 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска частично выбили подразделения ВСУ из Часовоярского огнеупорного комбината. По его словам, российские войска заняли достаточно серьезные, ключевые позиции, в том числе и в центре Часова Яра, и на его окраинах. Марочко уточнил, что «зачистки» на территории комбината продолжаются.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что два бойца украинской армии, отказавшиеся сдаться в плен, были ликвидированы в южной части Часова Яра. Он отметил, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться».

Ранее отставной полковник спрогнозировал скорую потерю пяти городов для ВСУ.

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