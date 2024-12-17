Медведев провел переговоры с представителями ОПК

Заместитель председателя Совета Безопасности Медведев провел совещание по государственным контрактам с представителями оборонного-промышленного комплекса (ОПК). Об этом Медведев пишет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас сегодня с вами совещание, посвященное заключению госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса на следующий год», — заявил Медведев на совещании.

Также Дмитрий Медведев заявил на совещании о заключении госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что враги России уже заявили о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Он добавил, что несмотря на это убийство, российские оборонные производства не должны ослаблять работу по производству военной продукции.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.