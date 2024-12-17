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Сопротивление сообщило об успехах в ликвидации бойцов ВСУ в Херсоне

«Русский Херсон»: при участии сопротивления в Херсоне уничтожены 120 бойцов ВСУ

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Reuters

При участии членов сопротивления в Херсоне уничтожены 120 бойцов Вооруженных сил Украины и боевая техника. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский Херсон», который представляет местное пророссийское сопротивление.

«Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает борьбу с нацистами на нашей земле. По нашим координатам были уничтожены: 24 пункта управления БПЛА <...> 122 нациста ВСУ», — сообщает канал.

Кроме военнослужащих, по наводке сопротивления были уничтожены 38 боевых автомобилей ВСУ и три миномета.

До этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

14 декабря партизанская организация «Херсонское сопротивление» сообщала, что украинские войска заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне. По информации подпольщиков, военные ВСУ также оставляют в канализационных шахтах и катакомбах оружие и взрывчатку для будущих диверсантов. Кроме того, в Херсоне минируются стратегически важные места и здания, в том числе в историческом центре.

Ранее Сальдо предупредил о подготовке ВСУ Херсона к противодействию российским военным.

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