В МО РФ рассказали о беспилотнике над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого газета «Ведомости» писала, что в следующем году в России начнут испытывать систему идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Также агентство ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией беспилотных авиационных систем Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М. А. Карцева Виталия Долгова сообщало, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в ближайшее время пройдет апробацию новая линейка дронов «Колибри» с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».