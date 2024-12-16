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Белоусов предупредил об опасности размещенных в ФРГ ракет для России

Белоусов: ракеты средней дальности США в ФРГ могут долететь до Москвы за 8 минут

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Американские ракеты средней дальности, которые США разместят в Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, система боевой готовности НАТО подразумевает развертывание у западных границ Российской Федерации 300-тысячной группировки за месяц.

Инфраструктура базы американской противовоздушной системы в польском Редзиково в 165 км от Калининградской области позволит натовским войскам применять ракеты «Томагавк», предупредил Белоусов.

В июле США и Германия договорились об эпизодическом размещении на территории Германии с 2026 года ракет средней дальности.

В ноябре посол Германии Александр Ламбсдорфф объяснил соответствующее решение Берлина и Вашингтона тем, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действовать после того, как Россия разместила свою систему 9М729 «Новатор» к западу от Урала, договор это запрещал. Кроме того, в Калининградской области размещены ракетные комплексы «Искандер», «представляющие собой прямую угрозу для Германии».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО.

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