В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Других подробностей журналисты не привели. При этом в контролируемых властями Украины районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Этим же утром глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине частях региона.

Накануне сообщалось, что одна из железнодорожных станций, расположенных в подконтрольной украинским властям части Херсонской области, получила повреждения в результате атаки.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СБУ задержала подростков, подозреваемых в подрыве взрывчатки у отделов полиции в Харькове.