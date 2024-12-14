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Над двумя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников

Минобороны РФ: над Курской и Белгородской областями сбили шесть беспилотников

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Так, над Белгородской областью сбили пять дронов, а один — над Курской.

До этого в ведомстве заявили, что российские военные за прошлые сутки сбили 60 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. В Минобороны также отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по трем складам беспилотников и по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Утром 14 декабря Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории России. По 12 беспилотников были уничтожены над Курской областью и Кубанью, семь дронов были сбиты над территорией Брянской области, пять — над Орловской, еще один беспилотник был уничтожен над Азовским морем.

Ранее самолет ВСУ сбили севернее Херсона.

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