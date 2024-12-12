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ВСУ потеряли более 475 бойцов и технику в зоне ответственности групп «Запад» и «Север»

МО: ВСУ потеряли более 475 бойцов и технику в Харьковской области и ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате этого боя ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и боевую бронированную машину.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение военнослужащим и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовое, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

Также российские военные отразили семь контратак ВСУ. Украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки «Запад» до 410 военных, танк, пикап, два 105 мм орудия М119, 155 мм гаубицы М777 и М198 американского производства, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами.

7 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области. По его словам, на Купянском направлении бои перешли в стадию позиционных боев, российские войска «уничтожают и перемалывают» все то, что туда направляет украинское командование.

Ранее Минобороны показало, как под Харьковом БПЛА уничтожает пытающуюся скрыться бронемашину ВСУ.

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