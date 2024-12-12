Эксперт объяснил, почему после долгой паузы Киев вновь решился применить ATACMS

Киев под покровительством Запада после двадцатидневной паузы вновь решился атаковать территорию России ракетами ATACMS. Это говорит о том, что противник начал забывать, насколько сокрушительным может быть ответ. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Его слова приводит Tsargrad.tv.

«Важно не только уничтожать те или иные объекты — эти удары должны быть демонстративными. Как Украина наносит нам какие-то удары, они делают это демонстративно», — обратил внимание Литовкин.

Он добавил, что противник «пытается показать всему миру, насколько он крут, поэтому на эту крутизну мы должны показать свою крутизну».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По информации Минобороны РФ, в ночь на 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести баллистических ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а остальные — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Как заявили в военном ведомстве, удар западным оружием по Таганрогу не останется без ответа.

Ранее Сальдо заявил об эффективной работе российской системы ПВО против ATACMS.