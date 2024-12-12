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Полковник: все ждут возмездия за Таганрог, но все сложнее

Полковник Литовкин: у РФ есть много способов ответить за атаку на Таганрог

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AP

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин порассуждал о том, как Россия может ответить на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, у Вооруженных сил РФ много способов ответить на подобные атаки.

Все ждут возмездия за Таганрог, но все несколько сложнее, отметил обозреватель.

«Мы не отвечаем бандеровцам на их террористические атаки. <...> Мы проводим специальную военную операцию и регулярно, каждый Божий день, наносим удары по военным, военно-промышленным объектам, по пунктам управления, по штабам, по складам боеприпасов», — сказал Литовкин.

Он добавил, что Россия в таких случаях действует хладнокровно.

Как заявили в Министерстве обороны России, удар, нанесенный ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа.

По информации ведомства, в ночь на 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести баллистических ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а остальные — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее Зеленского обвинили в намерении сорвать переговоры с Россией.

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