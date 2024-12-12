Глава Северной Осетии – Алании рассказал подробности об атаке дрона на регион

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 декабря отразили атаку трех беспилотников в Моздокском районе Республики Северная Осетия — Алания, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, оперативный штаб 11 декабря, с 23:00, перешел на круглосуточный режим работы. Туда поступает вся официальная информация, которую потом Меняйло публикует в своем блоге.

Глава региона напомнил, что распространять фото и видеоматериалы с мест падения дронов запрещено, поскольку противник может использовать эту информацию в своих целях.



Также Меняйло призвал население сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 декабря уничтожили четыре дрона самолетного типа над Курской областью, один — над Чеченской Республикой, три — над республикой Северная Осетия — Алания и восемь — над территорией республики Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.