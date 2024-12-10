За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 200 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, в регионе уничтожили восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномета противника, отметило ведомство.

Всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 39 660 военнослужащих, сотни единиц военной техники и артиллерийских орудий, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

До этого Минобороны показало сдачу в плен военного ВСУ после обстрела транспортера с ранеными. При попытке бегства военнослужащие ВСУ попали в частичное, а затем и в полное окружение в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

7 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что регион будет освобожден от украинской армии очень быстро.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село в Курской области.