Глава МИД Южной Кореи созывает совещание в связи с военным положением

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль созывает совещание на фоне введения военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, на совещание должны прийти высокопоставленные южнокорейские чиновники.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник объявил о введении военного положения в стране. По словам главы государства, данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Минувшей ночью лидер Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, утверждает Yonhap, и связано введение военного положения в стране.

Минобороны Южной Кореи также созвало совещание первых лиц военного руководства. В ведомстве призвали «усилить бдительность» на фоне нестабильности.

Ранее в Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ.