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На Камчатке увеличили размер выплат некоторым участникам СВО

На Камчатке бойцам СВО с тяжелыми ранениями выплатят по 700 тыс. рублей

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Depositphotos

Размер выплат для участников спецоперации с Камчатки, которые получили тяжелое ранение, увеличен до 700 тыс. рублей. Об этом сообщил в Telegram-канал губернатор региона Владимир Солодов.

До этого такие военнослужащие получали по 500 тысяч рублей. Губернатор считает, что увеличение выплаты — это справедливая и необходимая мера, которая поможет дополнительно поддержать защитников страны.

По данным Счетной палаты, всего в 2024 году регионы направили на поддержку участников СВО 201 млрд рублей.

В конце весны и летом регионы начали увеличивать выплаты добровольцам, заключающим контракты с Минобороны РФ, а 31 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа до 31 декабря. Она составит 400 тыс. рублей.

О том, сколько платят военным за заключение контракта в регионах России, можно узнать в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянки стали чаще искать в интернете, как отправить мужа на СВО.

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