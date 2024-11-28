Россия нанесла удар по аэродрому в Николаевской области

Удар был нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали истребители F-16. В этом месте прогремел взрыв, сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Утром также сообщалось о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Кроме того, в этом регионе в четверг был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) APKWS II.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что по Украине был нанесен массированный ракетный удар. В сообщении сказано, что украинские мониторинговые каналы информируют о трех группах неизвестных крылатых ракет, направляющихся через Черниговскую область к Киеву.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее группа из 22 украинских военных сдалась в плен ВС РФ в Курской области.