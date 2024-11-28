На Западе заявили, что отправка самолетов на Украину не имеет смысла

Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла. Об этом заявил командующий ВС Нидерландов Онно Эйхельсхайм в интервью изданию Breaking Defense.

«Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла», — сказал он.

Он отметил, что украинским военным пока хватает таких машин, как F-16. По его мнению, в дальнейшем Украине понадобятся новые истребители, однако на данный момент им не хватает пилотов.

Недавно сообщалось, что Дания передала Украине часть обещанных истребителей F-16 — шесть бортов, затем будут переданы еще тринадцать.

В конце октября также сообщалось, что Норвегия выделит Украине транш на закупку запчастей для F-16. Речь идет о сумме в $118 млн.

Ранее Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по военным целям в РФ.