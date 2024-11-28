Украинское армейское командование не эвакуирует и не хоронит тела погибших в Курской области украинских военнослужащих. Об этом заявил в беседе с РИА Новости пленный замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико.

«Запах (от них) уже такой шел, что или закопать, или забрать, потому что все. Я не могу это понять. Я бы забирал. Я б командир был, я бы забирал всех», — вспомнил пленный.

Сам Машико был взят в плен российскими войсками в ноябре 2024 года.

Российские войска продолжают выбивать ВСУ с территории Курской области. За прошлые сутки противник потерял более 250 военнослужащих.

До этого расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» крымских десантников уничтожил группу украинских боевых машин пехоты (БМП) в приграничном районе Курской области.

Ранее сообщалось, что литовский наемник ВСУ устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей.