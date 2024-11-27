Украинские беспилотники сбили над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 20:00 до 21:00 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа.

Днем в среду, 27 ноября, дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.

В этот же день Минобороны сообщало, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» крымских десантников уничтожил группу украинских боевых машин пехоты в приграничном районе Курской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).