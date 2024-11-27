Глава «Роскосмоса» оценил возможность проблем при поставках «Орешника»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что проблем с поставками баллистической ракеты «Орешник» нет, а если возникнут, то будут решены. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Он отметил, что после заявления президента России Владимира Путина о запуске «Орешника» прошла неформальная встреча, на которой он еще раз отметил успехи разработчиков ракеты.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».