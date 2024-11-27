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В Курской области после удара ВСУ тактическими ракетами погибли два человека

СК: при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области погибли 2 человека

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

После удара тактическими ракетами ВСУ по Курской области погибли два человека, сообщает Telegram-канал Главного военного следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, после обстрела Фатежского района возбуждено уголовное дело в отношении ВСУ.

«23 ноября 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по н.п. Большое Жирово Фатежского района Курской области, где находились мирные жители», — говорится в сообщении.

Накануне ВС Украины атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

По его словам, украинская сторона наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Тицкий уточнил, что в Васильевке беспилотник ВСУ попытался атаковать почтовое отделение, но его сбили российские военные. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии ВСУ, отметил заместитель губернатора.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.

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