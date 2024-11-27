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В Турции обратили внимание на страх НАТО перед ракетными испытаниями

DikGAZETE: в НАТО вызвали страх даже неядерные ракетные испытания РФ

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

В НАТО вызвали страх ракетные испытания РФ, даже несмотря на отсутствие ядерной боеголовки у использованной баллистической ракеты. Об этом пишет турецкое издание DikGAZETE.

«В то время как испытания ракет даже без ядерных боеголовок заставляют НАТО нервничать, можно ли рассчитывать на то, что альянс будет соблюдать план нападения на Россию», — говорится в материале.

Речь идет о плане переброски сил НАТО в Россию через территорию Германии в случае начала войны Запада с РФ.

До этого сообщалось, что боеголовки использованной в Днепропетровске российской ракеты «Орешник» не имели взрывчатки.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания РФ.

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