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Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Гладков сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над городом Строитель

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы российской противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над городом Строитель в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание — пожарными расчетами очаг ликвидирован. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — пишет Гладков.

До этого губернатор Александр Гусев заявил, что в Воронежской области объявлена тревога — над регионом обнаружены украинские беспилотники.

В пресс-службе министерства обороны России добавили, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 39 украинских дронов над семью регионами России. Пять сбили в Брянской области, три — над Белгородской областью, три — над территорией Курской области, два — над территорией Республики Крым и по одному — над Орловской и Воронежской областями.

Ранее во Франции признали, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле».

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