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Главком ВСУ назвал самое тяжелое направление для украинских войск

Главком Сырский признал Кураховское направление самым тяжелым для ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что наиболее сложная ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на Кураховском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Сырский во время доклада Зеленскому подчеркнул, что ВСУ в текущий момент работают, чтобы укрепить позиции на Кураховском направлении.

21 ноября советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины.

До этого ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить ВС РФ.

Отмечается, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище.

«Страна.ua» называет Курахово «важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка». Взятие города позволит российской армии продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее Зеленский посетил прифронтовой город.

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