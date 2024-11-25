Авиация и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объектов энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах», — говорится в публикации МО РФ.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты восемь баллистических ракет Вооруженных сил Украины. Кроме того, были уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM, а также 45 беспилотников самолетного типа.

Накануне британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что потери украинских войск являются «ужасающими», и отсутствуют малейшие признаки того, что они уменьшаются. По мнению аналитика, страны Запада предпринимают различные попытки для того, чтобы изменить ситуацию для Киева и идут «на отчаянные шаги».

Ранее в Британии заявили о новом этапе конфликта на Украине.