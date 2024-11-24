Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Брянской областью ликвидирован дрон ВСУ

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом БПЛА самолетного типа над Брянской областью

close
Inna Varenytsia/Reuters

Над Брянской областью был ликвидирован украинский БПЛА. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По словам чиновника, беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО (противовоздушной обороны) Минобороны РФ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Утром территорию региона пытался атаковать еще один украинский дрон. Он тоже был обнаружен и сбит средствами ПВО.

Прошлой ночью власти Липецкой области объявляли красный уровень опасности из-за БПЛА. Жителей Липецка и Липецкого муниципального района призвали оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто оказался на улице, посоветовали укрыться с ближайшем подземном переходе, здании или паркинге. Оставаться в безопасном месте нужно было до отбоя сигнала об угрозе атаки дронов.

Ранее в США назвали регион РФ, который ВСУ атакуют следующим.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами