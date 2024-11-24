Над Брянской областью ликвидирован дрон ВСУ

Над Брянской областью был ликвидирован украинский БПЛА. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По словам чиновника, беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО (противовоздушной обороны) Минобороны РФ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Утром территорию региона пытался атаковать еще один украинский дрон. Он тоже был обнаружен и сбит средствами ПВО.

Прошлой ночью власти Липецкой области объявляли красный уровень опасности из-за БПЛА. Жителей Липецка и Липецкого муниципального района призвали оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто оказался на улице, посоветовали укрыться с ближайшем подземном переходе, здании или паркинге. Оставаться в безопасном месте нужно было до отбоя сигнала об угрозе атаки дронов.

Ранее в США назвали регион РФ, который ВСУ атакуют следующим.