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Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом

Минобороны: силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Заслуженные средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, примерно в 13:30 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить теракт с использованием БПЛА самолетного типа против объектов на территории России.

«Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью,» — отмечается в заявлении.

Этим утром дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Белгородской и Брянской областях.

В ночь на 24 ноября средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в Липецкой области. В результате инцидентов никто не пострадал. На местах падения беспилотников в настоящий момент работают специалисты.

22 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российская система ПВО сбила украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской и Курской областями.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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