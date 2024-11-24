Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом

Заслуженные средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, примерно в 13:30 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить теракт с использованием БПЛА самолетного типа против объектов на территории России.

«Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью,» — отмечается в заявлении.

Этим утром дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Белгородской и Брянской областях.

В ночь на 24 ноября средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в Липецкой области. В результате инцидентов никто не пострадал. На местах падения беспилотников в настоящий момент работают специалисты.

22 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российская система ПВО сбила украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской и Курской областями.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.