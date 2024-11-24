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В запорожском селе Белогорье начались бои

Рогов сообщил о боях в запорожском селе Белогорье

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ вошли в занятое Вооруженными силами Украины (ВСУ) село Белогорье на Ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Наши войска вошли в Белогорье. Сейчас там идут бои», — сообщил он.

По его словам, инициатива на Ореховском направлении в руках российской армии.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Времевское направление находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). По словам Рогова, в населенном пункте расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.

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