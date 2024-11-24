За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 260 военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномет», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего с начала атаки на российский регион украинская армия потеряла более 35 тысяч военнослужащих. Также российские войска уничтожили 1193 боевые бронированные машины, 300 артиллерийских орудий, 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортеров.

Несколькими часами ранее боец с позывным «Гостуха» из отряда командира «Каштана» сообщил, что военнослужащие спецназа «Ахмат» заставили отступить отряд формирования «Кракен» на одном из участков в Курской области. Он отметил, что продвижение штурмовых групп на этом участке активно поддерживают артиллеристы и авиация.

Накануне боец с позывным «Барин» рассказал, что ВСУ могут остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области. По его словам, размытые из-за погоды дороги затрудняют снабжение украинской армии.

Ранее военкор опроверг слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР.