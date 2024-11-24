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Над Белгородской и Курской областями сбили еще три беспилотника ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО сбили три дрона ВСУ в Курской и Белгородской областях

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Дежурные средства противовоздушной обороны за час сбили еще три беспилотника над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 10:50 до 12:00 мск два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Курской областью и еще один — над территорией Белгородской области.

За прошедшие сутки средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника над российскими регионами.

В конце октября на территории Льговского района Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя и сбросил два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, в машине были двое молодых людей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Так, в ночь на 1 сентября текущего года силы ПВО сбили 158 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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