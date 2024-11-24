В Кремле назвали абсолютно засекреченным процессом разработку новых вооружений

Разработка новых вооружений в текущей геополитической ситуации представляет собой абсолютно засекреченный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Совсем узкий круг лиц знал. Это абсолютно засекреченный процесс», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что о боевом испытании нового ракетного комплекса «Орешник» он узнал со всеми.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик назвал операцию России по пуску «Орешника» идеальной.