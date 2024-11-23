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Над российским регионом уничтожили беспилотник ВСУ

МО РФ: над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Министерство обороны России сообщило, что около 16:30 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.

22 ноября в пресс-службе Минобороны России также сообщили, что российская система ПВО сбила украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской и Курской областями. В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов: четыре в небе Белгородской области и один — над Курской.

В конце октября на территории Льговского района Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя и сбросил два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, в машине были двое молодых людей. Полученные ими ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки на Курскую область
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