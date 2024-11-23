Группа украинских военных уничтожена в районе в ДНР

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена при попытке контратаки в районе населенного пункта Предтечено под Константиновкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

До этого сообщалось, что на восточной окраине поселка Великая Новоселка на юге ДНР начались бои.

22 ноября министерство обороны России сообщило, что российские войска за неделю взяли под контроль пять населенных пунктах в зоне проведения специальной военной операции.

По информации ведомства, подразделения «Южной» группировки войск в ДНР взяли под контроль населенный пункт Дальнее. В этом же регионе подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника и взяли населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка.

Новость дополняется.

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.