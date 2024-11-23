Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа украинских военных уничтожена в районе в ДНР

ТАСС: группа военных ВСУ уничтожена при попытке контратаки у Предтечено в ДНР

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена при попытке контратаки в районе населенного пункта Предтечено под Константиновкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

До этого сообщалось, что на восточной окраине поселка Великая Новоселка на юге ДНР начались бои.

22 ноября министерство обороны России сообщило, что российские войска за неделю взяли под контроль пять населенных пунктах в зоне проведения специальной военной операции.

По информации ведомства, подразделения «Южной» группировки войск в ДНР взяли под контроль населенный пункт Дальнее. В этом же регионе подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника и взяли населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка.

Новость дополняется.

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами