В Британии предрекли Трампу новый статус-кво после удара «Орешником»

Последние события, в том числе удар России по территории Украины новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник», установят новый статус-кво перед приходом в Белый дом Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание напомнило, что во время своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить украинский конфликт в течение суток.

Авторы статьи пишут, что к январю, когда Трамп официально займет пост президента США, его возможности будут варьироваться от «жесткого торга» до «сдачи Украины на растерзание».

На этой неделе президент Украины обратился к союзникам и призвал их к более жесткой реакции после того, как Россия применила новую баллистическую ракету «Орешник». По его словам, необходимо реагировать, «принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе». В противном случае, считает Зеленский, «бесконечные российские удары» продолжатся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ высмеяли призыв Зеленского отреагировать на удар «Орешником».