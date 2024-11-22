Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Южная Корея заявила, что Россия поставила КНДР оборудование для ПВО

Офис президента Южной Кореи заявил, что РФ поставила КНДР оборудование для ПВО

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия поставила Северной Корее оборудование для укрепления противовоздушной обороны республики. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Син Вон Сик в эфире телеканала SBS, передает РИА Новости.

«Насколько нам известно, Россия для укрепления слабой сети противовоздушной обороны Пхеньяна предоставила Северной Корее соответствующее оборудование и зенитные ракеты», — цитирует его агентство.

По словам Сика, российская помощь связана с отправкой КНДР военных в Россию.

Кроме того, он заявил, что после неудачного запуска КНДР своего спутника в мае этого года из России в республику поступают «некоторые военные технологии».

11 ноября КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Он включает 23 статьи и охватывает не только вопросы военной помощи, но и сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии.

Ранее Путин подарил Северной Корее более 70 животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами